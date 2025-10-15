Plopsa Station Antwerp

Plopsa bevestigt permanente sluiting van overdekt attractiepark in Antwerpen: na de kerstvakantie dicht

FOTO'S Het overdekte pretpark Plopsa Station Antwerp is begin januari 2026 voor het laatst geopend. Na de aankomende kerstvakantie gaan de deuren van het attractiepark in treinstation Antwerpen-Centraal definitief dicht. Dat heeft de Plopsa Group zojuist officieel bevestigd. Looopings meldde gisteren al dat er plannen zijn om Plopsa Station permanent te sluiten.

Vandaag kan de eigenaar het nieuws bevestigen. Inmiddels is er ook een officiële einddatum: zondag 4 januari 2026. In een persverklaring laat Plopsa weten dat het bedrijf er de afgelopen vier jaar alles aan gedaan heeft om van de indoorbestemming een succes te maken. De pretparkgroep kocht de locatie - voorheen Comics Station Antwerp - eind 2019.

In oktober 2021 vond de heropening plaats onder de huidige naam, na een investering van 6 miljoen euro. "Ondanks de onvoorwaardelijke inzet van onze trouwe medewerkers, lukt het echter niet om een hoge bezoekerstevredenheid en positieve financiële resultaten te behalen", laat Plopsa weten. De bezoekersaantallen blijven achter.



Grondige evaluatie

"Na een grondige evaluatie is dan ook beslist om het indoorpretpark vanaf 4 januari 2026 definitief te sluiten." Medewerkers zijn eerder deze maand op de hoogte gebracht van mogelijke ingrijpende veranderingen. Nu is de beslissing definitief: Plopsa Station zal over tweeënhalve maand verdwijnen.



Voor het personeel wordt een gepaste oplossing gezocht, aldus Plopsa. Men gaat proberen om de werknemers onder te brengen bij één van de andere Plopsa-parken. In België zijn er vestigingen in De Panne, Hasselt, Coo en Hannuit. Reeds gekochte tickets blijven geldig tot en met de sluitingsdatum.



Abonnement

Wie een bezoek gepland had in het voorjaar van 2026, kan met het aangeschafte entreebewijs elk ander Plopsa-park bezoeken. Personen met een Plopsa Station-abonnement krijgen de resterende looptijd van hun pas automatisch toegang tot alle overgebleven Plopsa-pretparken.



Sinds de oprichting van Plopsa in 2000 heeft de groep niet eerder een park afgestoten. Het nieuws roept verschillende vragen op. Waar gaan de attracties en decors van Plopsa Station bijvoorbeeld heen? En wat zal er vervolgens met de locatie in het Antwerpse treinstation gebeuren? Op dergelijke vragen kan een woordvoerder voorlopig niet ingaan.



Tevreden

In een statement wordt gesproken over een "dankbaar afscheid met oog op de toekomst". "Plopsa blikt, ondanks de sluiting van het park, tevreden terug op de vele mooie momenten die in het pretpark beleefd zijn, zowel door het personeel als door de bezoekers." De investeringsfocus ligt tegenwoordig op de drie grote Plopsalanden: Plopsaland Belgium, Plopsaland Ardennes en Plopsaland Deutschland.











