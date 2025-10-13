Efteling

Derde trein moet capaciteit van Efteling-achtbaan Python verhogen

FOTO'S De oudste achtbaan van de Efteling krijgt een nieuwe trein. Nu heeft men bij de Python nog twee treinen ter beschikking. Op dit moment wordt achter de schermen gewerkt aan een derde exemplaar. Naar verwachting zal de derde trein begin 2026 gereed zijn. De toevoeging moet zorgen voor een verhoging van de capaciteit.

Er komen nooit drie treinen tegelijk op de baan te staan: daarvoor is de 750 meter lange Python nou eenmaal te kort. De investering gaat er wel voor zorgen dat de Efteling nooit een voertuig tekortkomt. Vanwege onderhoudswerkzaamheden komt het nu regelmatig voor dat de rollercoaster rijdt met één trein in plaats van twee treinen.

Dat zal na de introductie van de derde trein in principe nooit meer hoeven: terwijl één trein wordt onderhouden, kunnen de andere twee blijven rijden. Naar verwachting wordt de derde trein begin 2026 afgeleverd, bevestigt een Efteling-woordvoerster aan Looopings. Daarvoor werkt het park samen met leverancier Vekoma uit Limburg.



Echte klassieker

"De extra trein zal ons meer mogelijkheden bieden rondom het behouden van onze capaciteit tijdens onderhoud", legt de voorlichtster uit. "De Python is een belangrijke attractie in de geschiedenis van de Efteling. Het is een echte klassieker. Niet voor niets hebben we in 2018 geïnvesteerd om de baan te vernieuwen."



In dat jaar werd het overgrote gedeelte van de originele Python gesloopt en volledig opnieuw opgebouwd. Alleen het stuk van de remmen tot de eerste looping bleef intact. Het project kostte 4,5 miljoen euro. Houten achtbaan Joris en de Draak beschikt sinds 2019 al over een extra trein, bedoeld om onderhoudsklussen op te vangen.







