Efteling

Video: bij de ingang van de Efteling wijst Klein Duimpje voortaan de weg

VIDEO De Efteling heeft vandaag een nieuw sprookjeselement toegevoegd aan de toegangsweg richting het attractiepark. Op de Europalaan in Kaatsheuvel verscheen een metershoge laars met bovenop het figuurtje Klein Duimpje, bekend uit het gelijknamige sprookje. Het kunstwerk werd vanmiddag met een kraan op een grote steen geplaatst.

Vervolgens kon Duimpje zelf met een hoogwerker bevestigd worden. De nieuwe blikvanger staat bij de splitsing waar bezoekers linksaf richting het parkeerterrein rijden en rechtdoor het dorp in kunnen. De laars symboliseert de zevenmijlslaarzen uit het sprookje De Reus en Klein Duimpje.

Daarmee wil men de omgeving verder verfraaien en de bekende Europalaan meer Efteling-uitstraling geven. Het decorelement maakt deel uit van een gezamenlijk project van het park en de gemeente Loon op Zand om de toegangsweg groener en aantrekkelijker te maken. Afgelopen maand verschenen al reuzenbloempotten en andere decoratieve elementen langs de route.