Efteling

Video: Efteling-fans bouwen werkende Danse Macabre in Roblox

VIDEO Een groep jonge fans heeft de Efteling-attractie Danse Macabre tot in detail nagebouwd in het populaire online platform Roblox. Het project, dat de naam Wonderblox draagt, is ontwikkeld door drie makers: Mick, Vince en Jesse. Zij werkten ruim een jaar aan een digitale versie van de nieuwe Efteling-attractie, die een jaar geleden opende in Kaatsheuvel.

De initiatiefnemers begonnen in augustus 2024 met het creëren van hun virtuele Danse Macabre. Wat begon als een grap, groeide uit tot een serieus project waar de makers naar eigen zeggen dag en nacht aan werkten. Ze kregen hulp van verschillende andere Roblox-bouwers, die verantwoordelijk waren voor de complexe lichtprogrammering.

In Roblox kunnen gebruikers zelf virtuele werelden en spellen bouwen en delen. De online omgeving, die wereldwijd honderden miljoenen spelers trekt, bestaat uit talloze door gebruikers gemaakte projecten - van simpele minigames tot complete pretparken en achtbanen.



Trots

Volgens de initiatiefnemers is hun creatie de eerste Roblox-versie van het spookspektakel met volledig werkende koorbanken en een realistisch ritprogramma. Hoewel er nog enkele kleine bugs zijn, is het project grotendeels af. Na een jaar zwoegen zijn de makers trots op het resultaat, laten ze aan Looopings weten.