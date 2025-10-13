Welkom!
Efteling

Bijzondere beelden van werking Villa Volta: Efteling-personeel laat luikje openstaan

Vandaag, 10.59 uurBeeld: @eftelingmetfloris

VIDEO Hoe werkt het draaiende huis Villa Volta in de Efteling? Een bezoeker heeft dat onlangs onverwachts van heel dichtbij kunnen zien. Op TikTok verscheen een opmerkelijke video van de attractie, gefilmd vanuit het gangetje naast de hoofdshow. Daar hadden medewerkers per ongeluk een luik open laten staan.

Door die opening in de muur was tijdens de rit zichtbaar hoe de constructie gigantisch snel beweegt, blijkt uit beelden van het TikTok-account @eftelingmetfloris. In Villa Volta wordt de illusie gewekt dat bezoekers over de kop gaan, doordat het interieur van het huis 360 graden om de banken heen draait. Om dat visuele effect te versterken, bewegen de banken zelf ook.

De huiskamer van hoofdpersonage Hugo van den Loonsche Duynen bevindt zich in een grote trommel die om een as draait. Aan de buitenzijde zit een kabel die op- en afrolt. Dat begrenst het aantal omwentelingen in één richting. De attractie was onlangs een maand gesloten voor groot onderhoud. Daarbij lag de focus op schilderwerk, audio en verlichting.



