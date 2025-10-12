Walibi Holland

Video: Walibi voegt schrikeffecten toe aan waterbaan Crazy River

VIDEO Walibi Holland heeft waterbaan Crazy River een upgrade gegeven. Eén van de overdekte gedeeltes van de waterattractie werd voorzien van speciale effecten, met licht, geluid en bewegende elementen. De toevoeging moet ook na het halloweenseizoen actief blijven.

Tijdens de vaartocht worden de boomstammetjes op twee punten gedraaid. Bij één van die twee draaiplatforms is een showscène gerealiseerd. Zodra de boot het platform bereikt, zijn geluiden van kortsluiting te horen, gaan er rode waarschuwingslampen aan en begint het licht te flikkeren.

Tegelijkertijd klapt de deur van een stroomkastje open, waarna het onderdeel naar voren kantelt. Na het draaien zakt ook een andere kast naar beneden. Terwijl waarschuwingssignalen klinken, maakt de boot een achterwaartse afdaling naar buiten.



Logflume

De toevoeging doet denken aan de finale van lanceerachtbaan Xpress: Platform 13, waar bezoekers sinds 2014 geconfronteerd worden met een soortgelijk schrikeffect. Crazy River, een zogeheten logflume van de Duitse fabrikant Mack Rides, is afkomstig uit 1994: het openingsjaar van Walibi Flevo.



Toen het omliggende parkdeel Zero Zone in 2022 een opknapbeurt kreeg, werd de attractie voorzien van extra thematiek in de vorm van manometers, buizen, ventilatoren, masten, kabels en tonnen. Sindsdien moet de attractie een elektriciteitscentrale voorstellen in plaats van een houtzagerij.