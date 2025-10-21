Europa-Park Resort

Halloweenfestival Europa-Park: wachtrij voor achtbaan omgebouwd tot nachtclub

VIDEO Het Duitse attractiepark Europa-Park heeft een opvallende nieuwe feestlocatie toegevoegd aan halloweenfestival Traumatica. In de overdekte wachtrij van lanceerachtbaan Voltron Nevera is een bar en dansvloer gebouwd, speciaal voor het nieuwe afterpartyconcept The Forbidden.

De ruimte ligt aan de rand van het festivalterrein in het Zuid-Duitse Rust. Overdag is Voltron gewoon in bedrijf: de ombouw tot nachtclub vindt telkens plaats na sluitingstijd. Bezoekers hebben er een apart ticket voor nodig. De reguliere entree kost 10 euro, terwijl een vipkaart - inclusief onbeperkt drankjes in een afgesloten ruimte - 85 euro kost.

The Forbidden geldt als opvolger van de Vampire's Club, die tot en met 2023 werd ingericht in het station van de nabijgelegen waterachtbaan Poseidon. Het concept mikt op een volwassen publiek: de pop-up-nachtclub is uitsluitend toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar.



03.00 uur

Het evenement loopt door tot begin november. The Forbidden opent op vrijdag- en zaterdagavonden vanaf 23.00 uur en sluit om 03.00 uur. De resterende data zijn 24, 25 en 31 oktober en 1, 7 en 8 november. Entreebewijzen voor Traumatica zijn inclusief zeven halloweenbelevingen, een ijsshow en enkele attracties.