Walibi Belgium

Video: nieuwe theatershow Walibi Belgium vertelt duister verhaal over verdwenen kind

VIDEO Een nieuwe theatervoorstelling in Walibi Belgium gaat dieper in op het verhaal van het personage Bill. Halloween in het Belgische pretpark staat tegenwoordig in het teken van een parallele wereld Ibilaw, waarin de onheilspellende Bill het voor het zeggen heeft. Hij verdween als kind tijdens een dagje uit in het attractiepark.

In de show Bill: A Fairy Tale zien we hoe de jongen werd opgeslokt door een spiegel, waarna zijn ouders ten einde raad zijn. Tegenwoordig is hij veroordeeld om rond te dolen in een verlaten park, bevolkt door monster. "In de loop der jaren is zijn onschuld verdwenen, verteerd door angst en haat", luidt de beschrijving.

Tijdens de halloweenperiode komen bezoekers terecht in de duistere dimensie van Bill. Dat verhaal wordt in ruim 25 minuten uitgebeeld in het Tiki-Theater, gelegen naast familieachtbaan Tiki-Waka. De productie laat de grens tussen werkelijkheid en nachtmerrie vervagen, aldus Walibi.



Historie

Men belooft "meeslepende muziek, in een verstikkende sfeer en met lichtshows die je kippenvel bezorgen". Verschillende scènes bevatten verwijzingen naar de vijftigjarige historie van het park. Zo zien we onder meer oude logo's en posters met oude mascottes.



Er werd samengewerkt met choreograaf Felipe Garcia. Looopings kan een korte videocompilatie laten zien. De gratis toegankelijke show wordt op reguliere halloweendagen drie keer opgevoerd: om 13.30, 15.00 en 16.30 uur. Op dagen met een avondopenstelling is er een extra uitvoering om 18.00 uur.