Bobbejaanland

Brandweerman wil wereldrecord breken in Bobbejaanland: 112 keer in de achtbaan

Een brandweerman uit het Belgische Zele gaat volgende maand een opmerkelijke uitdaging aan in Bobbejaanland. Op zaterdag 22 november probeert Olivier Bogaert een wereldrecord te breken door 112 keer ritjes te maken in de achtbaan Revolution. Daarmee wil hij geld inzamelen voor Pinocchio, een organisatie die zich inzet voor kinderen met brandwonden.

"Wat ooit een idee en een droom was, komt op 22 november uit", schrijft Bogaert. Het huidige record staat op honderd ritten. De rollercoasterfanaat, die naast brandweerman ook ambulancemedewerker is, kiest bewust voor 112 ritten - een verwijzing naar het noodnummer. Hij laat zich sponsoren per rit.

Eén rit kost 10 euro, goed voor een streefbedrag van 1120 euro. "Omdat men als brandweer- en ziekenwagendienst in aanraking kan komen met slachtoffers met brandwonden, vind ik dat ik deze organisatie moet steunen", aldus Bogaert. Op dit moment is er via een actiepagina al 822 euro opgehaald.



De Revolution, een iconische overdekte rollercoaster uit 1989, geldt al decennialang als een publieksfavoriet in het Vlaamse pretpark. De attractie, gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma, staat bekend om de langste achtbaantrein ter wereld. Op de dag van de recordpoging is het park gesloten voor bezoekers, maar sponsors en genodigden mogen aanwezig zijn om de actie te volgen.