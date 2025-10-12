Zoo Opole

Schokkende ontdekking in dierentuin: dode dieren jarenlang bewaard in vriescontainer

In de Poolse stad Opole is in de plaatselijke dierentuin een schokkende situatie aan het licht gekomen. In een defecte vriescontainer werden de sterk ontbonden lichamen van verschillende dieren aangetroffen die daar in sommige gevallen al tien jaar lagen opgeslagen.

Onder de resten bevonden zich twee cheeta's, een jaguar, een sneeuwpanter, twee flamingo's en een antilope. Het macabre tafereel kwam aan het licht toen het koelapparaat eind juni defect raakte en medewerkers melding maakten van een storing. Dat leidde tot een ondraaglijke stank, terwijl uit de kadavers larven tevoorschijn kwamen.

De nieuwe directrice van het dierenpark, Aleksandra Czechowska, verklaart dat ze pas tijdens die storing op de hoogte werd gebracht. "Ik kan bevestigen dat deze situatie heeft plaatsgevonden, maar ik weet niet waarom de kadavers nooit zijn overgedragen voor vernietiging", vertelt ze aan Poolse media.



Maatregelen

Ze benadrukt dat overleden dieren normaal gesproken tijdelijk in koelopslag worden bewaard en daarna worden opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf voor destructie. "Na de ontdekking hebben we onmiddellijk corrigerende maatregelen genomen."



Volgens het districtskantoor voor diergezondheid in Opole zijn de dierlijke resten en niet-gebruikte vleesproducten, in totaal ongeveer 350 kilo, diezelfde dag nog vernietigd. De container en de omgeving werden daarna ontsmet. Er zou geen gevaar zijn geweest voor bezoekers of dieren, omdat de koelinstallatie zich bevond. in een afgesloten gedeelte van het park.



Pensioen

De vorige directeur, Leslaw Sobieraj, die begin dit jaar met pensioen ging na 35 dienstjaren, zegt verrast te zijn door het nieuws. Hij stelt dat hij destijds te horen kreeg dat de kadavers, onder meer van een vrouwelijke jaguar, waren afgevoerd. Een dierenarts van de zoo vermoedt dat sommige van de dieren mogelijk bewaard zijn gebleven om later te worden opgezet of gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, maar dat de plannen nooit zijn uitgevoerd.



De dierentuin heeft inmiddels een officiële verklaring uitgegeven. Daarin schrijft de huidige directie: "Op wat er in het verleden is gebeurd, hebben we geen invloed, maar we betreuren dat ook in onze tuin dergelijke situaties hebben plaatsgevonden. We richten ons nu volledig op de verdere ontwikkeling van het park en de transparantie van onze werkzaamheden."