Bobbejaanland

Video: vernieuwde illusieshow The Curse of Houdini in Bobbejaanland

VIDEO In de vernieuwde halloweenshow The Curse of Houdini in Bobbejaanland treedt illusionist Alfredo Lorenzo in de voetsporen van de wereldberoemde boeienkoning Harry Houdini. Bezoekers van het Vlaamse pretpark kunnen tijdens het halloweenseizoen wederom kijken naar een gratis toegankelijke voorstelling in de arena achter Desperado City.

The Curse of Houdini is twee tot vier keer per dag te zien. Het verhaal gaat opnieuw over de nalatenschap van de ontsnappingskunstenaar. De Nederlandse artiest doet een poging om felbegeerde illusies in handen te krijgen zonder ten prooi te vallen aan de vloek van Houdini. Ten opzichte van vorig jaar werd de productie opgefrist, met enkele nieuwe trucs.

Een voorbeeld is een verschijnende motor, afkomstig uit Las Vegas. Ook nam illusionist Lorenzo, die eerder optrad in onder meer Attractiepark Slagharen en Avonturenpark Hellendoorn, zijn acts Eclipse en Buzz Saw Escape mee. De rest van het entertainmentaanbod bestaat uit de Halloween Parade, Mad Tea Party, Monkey Experiment en Circus Carnivalé Showtime.



Paranormal Activity

Tijdens Halloween presenteert Bobbejaanland verder de terugkerende scare zones Whispering Waters, Plaza de los Muertos, Circus Carnivalé en Monkey Clan. Ook de spookhuizen Wrecked, Alice in Horrorland, Monastery, Texas Butcher, Yummy en Bazaar Bizarre gaan weer open. Volledig nieuw is het XXL-spookhuis Paranormal Activity: Next of Kin, gebaseerd op de gelijknamige horrorfilm van Paramount Pictures.



Niet alle activiteiten en belevingen staan elke dag op het programma: als het park om 17.00 uur sluit, gaan bijvoorbeeld slechts drie van de zeven spookhuizen open. Op zaterdag 25, zondag 26, dinsdag 28, donderdag 30 en vrijdag 31 oktober blijft Bobbejaanland geopend tot 21.00 uur. Dan zijn er extra acts: Fiesta Nocturna, vuurspektakel Devil's Dance en de Epic Party.