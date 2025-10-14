Walibi Belgium

Grote veranderingen bij Halloween in Walibi Belgium: bekijk drie nieuwe scare zones en het spookhuis Aquarium

VIDEO Walibi Belgium heeft dit jaar geïnvesteerd in grote veranderingen bij halloweenfestival Ibilaw: naast het nieuwe spookhuis Aquarium presenteert het Belgische pretpark drie nieuwe scare zones: Arachnophobia, Innocence en Basement. Daarnaast kreeg mascotte Bill een prominentere rol, met een eigen theatershow én een ontmoeting in levenden lijve. Een videoverslag van Looopings brengt de toevoegingen in beeld.

Aquarium ligt in het dit jaar geopende havengebied Dock World, in de buurt van familieachtbaan Mecalodon. Men koos voor een origineel thema: volgens het verhaal was hier lang geleden een aquarium te vinden met zeldzame en fascinerende zeewezens. In de jaren negentig werden de deuren plotseling gesloten.

Er gingen geruchten over een ongeluk en over verboden experimenten. "Vandaag hebben zout, vocht en tijd de muren verteerd", luidt de beschrijving. "Water sijpelt nog steeds naar binnen en door gebroken ramen glippen onheilspellende lichten naar buiten." Bezoekers die naar binnen gaan, moeten zich een weg banen langs overwoekerde verblijven en gebarsten bassins.



Machinekamer

"Achter die verzwakte glaswanden is nog steeds beweging te zien, alsof de bewoners van toen nooit vertrokken zijn." De finale bestaat uit een tocht door de machinekamer, waar het water van alle kanten lijkt te komen.



Voor Arachnophobia is het plein bij de attractie Silverton veranderd in een legerbasis. Walibi blijkt geteisterd te worden door een extreme spinnenplaag, waardoor het volledige gebied in quarantaine moet. Op grote led-schermen zijn verontrustende journaalfragmenten en boodschappen van wetenschappers te zien. Af en toe gaat een alarm af.



Massaal knielen

Dan moeten aanwezigen vluchten voor ontsnapte besmette personen óf massaal knielen, wachtend tot het gevaar geweken is. In de zone bevindt zich ook een veldhospitaal: een gratis toegankelijke walkthrough. Verder bestaat het gebied uit kooien, steigerconstructies, torens met zoeklichten, legervoertuigen, materiaal van tv-ploegen en rokende kraters waaruit de invasie ontstaan is.







Innocence lijkt qua stijl en thema op de scare zone Nightmares in het Nederlandse zusterpark Walibi Holland. Ook hier wordt een kindergebied bevolkt door ogenschijnlijk onschuldige figuren als knuffelberen en clowns. In België heeft men de gesloten attracties onderdeel gemaakt van de horrorbeleving: aan een vrijevaltoren, een bijenmolen, theekopjes en een treintje zijn akelige poppen bevestigd.



Claustrofobisch doolhof

Af en toe worden de attracties geactiveerd, wat met name in het donker voor naargeestige taferelen zorgt. Innocence bevindt zich tussen Arachnophobia en de thrillride Buzzsaw. Basement, gelegen buiten de reguliere parkgrens, is de vervanger van de scare zone Hillsboro. Dit keer is het gebied volledig overdekt: Walibi realiseerde een claustrofobisch doolhof van containers, met in het hart een bar en een kooi.



Wie goed zoekt, komt ook een verborgen barretje tegen. Meermaals per dag verschijnt Ibilaw-mascotte Bill in de donkere bunker, voor een korte horroract. Het is niet mogelijk om met hem op de foto te gaan. 's Avonds treedt een dj op onder de noemer Basement Sound System. Bill speelt ook de hoofdrol in zijn eigen 25 minuten durende theatershow in het Tiki-Theater: Bill: A Fairy Tale.