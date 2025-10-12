Attractiepark Toverland

Toeval? Reclame voor bioscoopfilm Europa-Park niet alleen bij de Efteling, maar ook bij Toverland

FOTO'S Is het toevallig, of een bewuste keuze? De nieuwe Europa-Park-film Grand Prix of Europe wordt niet alleen gepromoot pal naast de Efteling, maar ook vlakbij de ingang van Toverland. Wie richting het parkeerterrein van het Limburgse attractiepark rijdt, komt de opvallende filmposter tegen.

Het gaat om een kartonnen reclamebord dat is vastgemaakt aan een lantaarnpaal waar nota bene een Toverland-vaandel aan hangt. Precies dezelfde uiting verscheen eerder al in Kaatsheuvel, bij een lantaarn langs de aanrijroute richting vakantiepark Efteling Bosrijk en het Efteling Grand Hotel.

De gekozen locaties doen vermoeden dat er sprake is van guerrillamarketing, in de hoop de aandacht te trekken van pretparkbezoekers en -liefhebbers. Grand Prix of Europe is een animatiefilm van Mack Magic over de mascottes van het grootste attractiepark van Duitsland: de muizen Ed en Edda.











