Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Toeval? Reclame voor bioscoopfilm Europa-Park niet alleen bij de Efteling, maar ook bij Toverland

Vandaag, 15.14 uurBeeld: ToverlandFansite, Barbara & Maarten, @arendo_geense

FOTO'S Is het toevallig, of een bewuste keuze? De nieuwe Europa-Park-film Grand Prix of Europe wordt niet alleen gepromoot pal naast de Efteling, maar ook vlakbij de ingang van Toverland. Wie richting het parkeerterrein van het Limburgse attractiepark rijdt, komt de opvallende filmposter tegen.

Het gaat om een kartonnen reclamebord dat is vastgemaakt aan een lantaarnpaal waar nota bene een Toverland-vaandel aan hangt. Precies dezelfde uiting verscheen eerder al in Kaatsheuvel, bij een lantaarn langs de aanrijroute richting vakantiepark Efteling Bosrijk en het Efteling Grand Hotel.

De gekozen locaties doen vermoeden dat er sprake is van guerrillamarketing, in de hoop de aandacht te trekken van pretparkbezoekers en -liefhebbers. Grand Prix of Europe is een animatiefilm van Mack Magic over de mascottes van het grootste attractiepark van Duitsland: de muizen Ed en Edda.





Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be