Walibi Holland

Trein van Walibi-achtbaan loopt halverwege de rit vast: passagiers geëvacueerd

Vandaag, 12.16 uurBeeld: Amber Zaal

FOTO'S Walibi Holland heeft bezoekers vanmiddag uit een vastgelopen achtbaantrein moeten halen. De trein van de boomerang coaster Speed of Sound liep rond 11.50 uur vast, halverwege de rit. Op foto's is te zien hoe enkele karretjes nog half in de looping hangen, net vóór de tweede lift.

Volgens ooggetuigen was een doffe klap te horen toen de trein eigenlijk vast had moeten haken op de ketting. Walibi heeft inmiddels ervaring met dergelijke situaties: het gebeurt vaker dat Speed of Sound in een benarde positie stilvalt. De trein kan iets naar voren gebracht worden, zodat inzittenden eenvoudiger kunnen uitstappen.

Vervolgens zal de lege trein opnieuw omhoog getakeld moeten worden op de tweede lift, zodat het voertuig terug kan keren naar het station. Met een beetje geluk kan Speed of Sound later vandaag weer open. Walibi verwacht vandaag zo'n 18.000 bezoekers voor de Halloween Fright Nights. Het park is open tot 23.00 uur.



