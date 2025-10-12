Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Halloween in Slagharen: aarde, water en vuur komen samen in nieuwe scare zone Trail of Elements

Gisteren, 22.24 uur

VIDEO Trail of Elements is de naam van de nieuwe scare zone in Attractiepark Slagharen. In het Overijsselse pretpark ging dit weekend de derde editie van Western Nightmares van start, het avondevenement voor horrorfans van 14 jaar en ouder. Het nieuwe gebied, gelegen in de buurt van bootjesdarkride Red Bandit Adventure, draait om de elementen aarde, water en vuur.

Volgens het verhaal heersen er drie bendes - Waterrunners, Firespitters en Shadowscrapers - met de krachten van de natuur, ver buiten de bewoonde wereld. Waar voorheen de attractie The Eagle te vinden was, staat nu een podium waar meermaals per avond een korte voorstelling te zien is. Het hoogtepunt is een vuuract.

Pretparkfans kunnen in de Trail ook een herkenbaar element spotten: oude gondels van de verdwenen Slagharen-darkride Ocean of Darkness. Even verderop bevindt zich een foodcourt met onder andere cocktails, aardappelspiralen en broodjes beenham. Old Dutch Poffertjes heeft halloweenspecialiteiten op het menu staan, waaronder Bloody Poffertjes met een snoepmuis en rode siroop.

Monsterwalk
De scare zone Main Street keerde terug. Op het gebied van spookhuizen en walkthroughs zijn The Manor, Outcast Camp en Crows Nest weer open, waarbij het laatstgenoemde labyrint ook op een bijzondere manier te beleven is tijdens het zogenoemde Dark Hour. De Monsterwalk op het Fonteinplein werd vernieuwd, met een andere looproute en nieuwe muziek.

Een bijna veertien minuten durende video van Looopings geeft een uitgebreid overzicht van de zones en belevingen. Slagharen heeft afscheid genomen van het gebied Lost Trail, de Secret Passage en een duivelse ceremonie in een kerk. Daarvoor in de plaats kwam een grote theatershow in het American Circus Theater: Freaks Carnival.



Meer Attractie- en Vakantiepark Slagharen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be