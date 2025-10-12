Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Halloween in Slagharen: aarde, water en vuur komen samen in nieuwe scare zone Trail of Elements

VIDEO Trail of Elements is de naam van de nieuwe scare zone in Attractiepark Slagharen. In het Overijsselse pretpark ging dit weekend de derde editie van Western Nightmares van start, het avondevenement voor horrorfans van 14 jaar en ouder. Het nieuwe gebied, gelegen in de buurt van bootjesdarkride Red Bandit Adventure, draait om de elementen aarde, water en vuur.

Volgens het verhaal heersen er drie bendes - Waterrunners, Firespitters en Shadowscrapers - met de krachten van de natuur, ver buiten de bewoonde wereld. Waar voorheen de attractie The Eagle te vinden was, staat nu een podium waar meermaals per avond een korte voorstelling te zien is. Het hoogtepunt is een vuuract.

Pretparkfans kunnen in de Trail ook een herkenbaar element spotten: oude gondels van de verdwenen Slagharen-darkride Ocean of Darkness. Even verderop bevindt zich een foodcourt met onder andere cocktails, aardappelspiralen en broodjes beenham. Old Dutch Poffertjes heeft halloweenspecialiteiten op het menu staan, waaronder Bloody Poffertjes met een snoepmuis en rode siroop.



Monsterwalk

De scare zone Main Street keerde terug. Op het gebied van spookhuizen en walkthroughs zijn The Manor, Outcast Camp en Crows Nest weer open, waarbij het laatstgenoemde labyrint ook op een bijzondere manier te beleven is tijdens het zogenoemde Dark Hour. De Monsterwalk op het Fonteinplein werd vernieuwd, met een andere looproute en nieuwe muziek.



Een bijna veertien minuten durende video van Looopings geeft een uitgebreid overzicht van de zones en belevingen. Slagharen heeft afscheid genomen van het gebied Lost Trail, de Secret Passage en een duivelse ceremonie in een kerk. Daarvoor in de plaats kwam een grote theatershow in het American Circus Theater: Freaks Carnival.