Efteling

Efteling heropent Villa Volta na onderhoudsbeurt van een maand: nieuw lichtplan

VIDEO De Efteling heeft Villa Volta voorzien van een volledig nieuw lichtplan. Het vervloekte huis van Hugo van den Loonsche Duynen was de afgelopen maand gesloten voor groot onderhoud. Tijdens de werkzaamheden is de verlichting in de voorshows én de hoofdshow vervangen.

In de eerste voorshow worden nieuwe led-lampen gebruikt achter de uitgestalde schuurattributen. De donderslag halverwege het verhaal is eveneens aangepast. In de tweede ruimte, waar bokkenrijder Hugo zijn verhaal doet, maakt men voor het eerst gebruik van gekleurde verlichting.

Wie plaatsneemt op de banken in de hoofdshow, krijgt ook daar een nieuw lichtprogramma voorgeschoteld. Verder is hier en daar aan de audio gesleuteld. Villa Volta was gesloten van maandag 8 september tot en met vrijdag 10 oktober. Volgend jaar bestaat de attractie - een madhouse van de Nederlandse fabrikant Vekoma - dertig jaar.