Newquay Zoo

Britse dierentuinen in financiële problemen: twee parken te koop gezet

In het zuidwesten van Engeland staan nu twee grote dierentuinen te koop. Na Paignton Zoo heeft ook Newquay Zoo, een dierenpark aan de kust van Cornwall, een verkoopbord neergezet. De eigenaar - een Britse natuurorganisatie die beide parken beheert - zegt op zoek te zijn naar investeerders om een faillissement te voorkomen.

De stichting Wild Planet Trust kampt naar eigen zeggen met stijgende kosten en inflatie. De organisatie wil dat beide parken open blijven als volwaardige dierentuinen, gericht op natuurbehoud en educatie. "We onderzoeken alle mogelijkheden om de toekomst van beide instellingen veilig te stellen", zegt interim-directeur Stephen Kings.

Newquay Zoo, dat in de jaren vijftig begon als kinderattractie, huisvest zo'n 850 dieren, waaronder bijna vijftig bedreigde soorten. Het dagelijks onderhoud kost volgens het park ongeveer 5000 pond, ruim 5800 euro. De grotere zusterlocatie Paignton Zoo in Devon telt meer dan tweeduizend dieren, waaronder giraffen, rode panda's en Sumatraanse tijgers.



Belangstelling

Beide parken blijven voorlopig volledig geopend voor publiek. Volgens de eigenaar is er inmiddels belangstelling vanuit het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Kings noemt de eerste contacten "veelbelovend", maar benadrukt dat de gesprekken nog in een zeer vroeg stadium verkeren. Bezoekers kunnen donaties doen om de bestemmingen financieel te steunen.