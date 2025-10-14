Welkom!
PortAventura World

Spaans pretpark PortAventura baseert halloweendecoratie op iconische oorlogsfoto

Vandaag, 17.35 uurBeeld: @pafans

In het Spaanse pretpark PortAventura World staat tijdens Halloween een opvallend decorstuk, gebaseerd op één van de bekendste oorlogsbeelden uit de twintigste eeuw. In themagebied Far West is een groep geraamtes te zien die samen een Amerikaanse vlag hijsen.

Het betreft een duidelijke verwijzing naar de historische foto Raising the Flag on Iwo Jima uit 1945. Het origineel, gemaakt door oorlogsfotograaf Joe Rosenthal, toont zes Amerikaanse mariniers die tijdens de slag om Iwo Jima de vlag van de Verenigde Staten planten op de top van de vulkaan Suribachi. Het zwart-witbeeld werd wereldwijd beroemd als symbool voor de Tweede Wereldoorlog.

Bij de slag om Iwo Jima kwamen ongeveer 28.000 mensen om het leven. Ondanks de gruwelijkheden gebruikte PortAventura het bloedbad als inspiratiebron voor een nieuw decorobject, maar dan met skeletten in plaats van soldaten. Die nemen vrijwel dezelfde pose aan als op de originele foto.

Spookhuizen
De nagebootste opstelling maakt deel uit van de halloweenviering in het attractiepark in de Spaanse badplaats Salou, tussen eind september en half november. In die periode wordt gezorgd voor spookhuizen en extra shows. Op sommige dagen blijft PortAventura Park geopend tot 23.00 of 00.00 uur.

