Europa-Park Resort

Na misbruikzaak: Europa-Park scherpt veiligheidsregels Rulantica aan

Vandaag, 12.01 uur

Europa-Park heeft nieuwe veiligheidsmaatregelen ingevoerd in waterpark Rulantica, naar aanleiding van het misbruik van een 6-jarig meisje afgelopen zomer. Het kind werd in augustus door een 31-jarige man uit het zwembad gelokt en in een nabijgelegen bos misbruikt. De verdachte is zes dagen later in zijn geboortedorp in Roemenië gearresteerd en uitgeleverd aan Duitsland.

Het attractiepark zegt de maatregelen te hebben herzien om de veiligheid van jonge bezoekers te vergroten. Ouders kunnen voortaan bij de ingang polsbandjes krijgen voor hun kinderen, waarop het telefoonnummer van de ouder of verzorger vermeld staat. Kinderen dragen het bandje tijdens hun bezoek, zodat zij sneller kunnen worden teruggevonden als ze verdwalen.

Ook probeert Europa-Park bezoekers bewuster te maken van veiligheidsrisico's. Op de website en parkplattegrond van Rulantica zijn nieuwe tips toegevoegd over toezicht en zwemvaardigheid. Ouders wordt onder meer geadviseerd hun kinderen altijd in het zicht te houden en een ontmoetingspunt af te spreken.

Technische maatregelen
Daarnaast werkt het park aan strengere controles bij de in- en uitgang. Extra technische maatregelen, die verder niet gespecificeerd worden, moeten helpen om beter toezicht te houden op wie het complex binnenkomt en verlaat.

