Walibi Holland

Walibi Holland promoot Fright Nights-burger 'met vlees uit Slaughterhouse'

FOTO'S Walibi Holland maakt reclame voor een speciale halloweenburger, verkrijgbaar tijdens de Halloween Fright Nights. Het vlees zou zogenaamd afkomstig zijn uit Slaughterhouse, het spookhuis dat draait om een slachterij waar bezoekers eindigen aan een vleeshaak. De naam luidt Butcher's Burger.

Het pretpark noemt het "sappig rundvlees met een duister randje". "Rund met vlees rechtstreeks uit ons eigen Slaughterhouse", valt te lezen op social media. De Butcher's Burger is verkrijgbaar bij Haciënda, de eetgelegenheid bij achtbaan Condor in parkdeel Exotic. Een menu kost 15,95 euro.

Bij kiprestaurant Cock-a-Doodle-Doo is een variant met kip te bestellen. Dat horecapunt is onderdeel van themagebied Wilderness. Op social media gebruikt men om onduidelijke redenen niet de volledige naam van het horecapunt, maar de afkorting CADD.



Glijbaan

In Slaughterhouse ondergaan bezoekers zelf het lot van een geslacht dier. De ervaring begint met een misleidend sollicitatiegesprek voor een baan als slachter, waarna deelnemers via een glijbaan in het slachthuis terechtkomen. Vervolgens worden ze langs verschillende scènes vervoerd, waarin ze zogenaamd worden gewassen, geschoren, afgeschoten, vermalen en gekeurd.



De bloedige tocht, bemand door butchers met varkenskoppen, eindigt met een ontsnappingspoging via een luchtschacht en een donkere glijbaan. Volgens Walibi is de horrorervaring bedoeld om bezoekers te laten nadenken over vleesconsumptie. Tickets kosten 22,50 tot 25,50 euro.











