Europa-Park Resort

Pal naast de Efteling: reclame voor Europa-Park-film

Gisteren, 19.50 uurBeeld: Olaf

Voor een bioscoopfilm gebaseerd op het Duitse pretpark Europa-Park is een opvallende reclameplek gekozen. Een poster voor de animatiefilm Grand Prix of Europe, met in de hoofdrollen Europa-Park-mascottes Ed en Edda, verscheen deze week achter de Efteling, ter hoogte van de Eftelingsestraat.

Die straat bevindt zich pal naast het attractiepark. Het gaat bovendien om de officiële aanrijroute richting vakantiepark Efteling Bosrijk en het nieuwe Efteling Grand Hotel. De locatie lijkt dan ook een bewuste keuze, in de hoop Efteling-publiek te bereiken.

Op de poster prijken de personages uit de film, met de namen van de mascottes, de titel en de tekst "Nu in de bioscoop". Grand Prix of Europe werd geproduceerd door Warner Bros. en Mack Magic, het productiebedrijf van Europa-Park dat geleid wordt door parkdirecteur Michael Mack.

Idool
Het verhaal gaat over muis Edda, die per ongeluk de auto van haar idool - coureur Ed - crasht en zo de kans krijgt om in zijn plaats te racen. Zo probeert ze het noodlijdende familiebedrijf van haar vader te redden, een kermisexploitant. De film draait sinds woensdag 8 oktober in de Nederlandse bioscopen.

