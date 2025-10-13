Efteling

Terug van weggeweest in de Efteling: de virtuele wachtrij bij Droomvlucht staat weer aan

Efteling-bezoekers krijgen dit najaar weer de kans om de wachtrij bij Droomvlucht over te slaan. Net als in de zomervakantie wordt in de herfstvakantie de virtuele wachtrij bij de populaire attractie geactiveerd. Wie in de buurt is van Droomvlucht, kan via de Efteling-app een gratis plekje in de virtuele rij claimen.

Dat is mogelijk voor maximaal zes personen per telefoon. De app geeft aan wanneer een gezelschap aan de beurt is. In de tussentijd kan men iets gaan doen in de omgeving, zoals wandelen in het Sprookjesbos of iets eten en drinken. Uiteindelijk hoeven bezoekers nog maar heel even fysiek in de rij te staan.

De service is sinds april dit jaar permanent actief bij Danse Macabre. Na een test in de zomer van 2024 keerde het systeem afgelopen zomer terug bij Droomvlucht. Vanwege de verwachte drukte in de herfstvakantie werd de virtuele wachtrij daar deze maand weer opgetuigd. Na de vakantieperiode zal het concept weer ontmanteld worden.



Evenementenzaal

Om het systeem ook bij Droomvlucht definitief te maken, moet de infrastructuur aangepast worden: de virtuele wachtrij loopt nu nog provisorisch door een evenementenzaal. Overigens stond de virtuele rij afgelopen zomer af en toe uit vanwege personeelsproblemen.



De herfstvakantie duurt in het zuiden van Nederland van zaterdag 11 tot en met zondag 19 oktober. In de regio's midden en noord is er herfstvakantie van zaterdag 18 tot en met zondag 26 oktober. België heeft vakantie tot en met zondag 2 november.