Efteling

Efteling bereikt 9+-doelstelling voor 2025: medewerkers krijgen taartje

De Efteling heeft een belangrijke doelstelling voor 2025 al vroegtijdig behaald. Het attractiepark in Kaatsheuvel kreeg dit jaar zeventig keer een gastwaardering van 9 of hoger, zo blijkt uit een memo op het intranet voor personeel. Daarmee is het zogeheten 9+-doel voor 2025 officieel bereikt. Medewerkers worden bedankt met een kleine traktatie: een gebakje met de tekst "9+ door jou!".

De Efteling streeft ernaar om zo veel mogelijk dagen per jaar een gemiddelde gastwaardering van 9 of hoger te behalen. Dat wordt gemeten aan de hand van enquêtes. Ook wordt geprobeerd het aantal dagen met een lagere score (8-) te beperken. In 2025 stelde het park als doel minstens zeventig 9+-dagen te halen. Dat is nu gelukt.

"Vanzelfsprekend gaan we voor zoveel mogelijk 9+-dagen, maar we staan graag even stil bij dit bijzondere moment", staat in het interne bericht. Volgens het document is het behalen van het doel te danken aan de gezamenlijke inzet van alle medewerkers. Daarbij wordt onder meer verwezen naar gastvrije service, goede bereikbaarheid en spreiding van bezoekersdrukte.



Toonaangevend

Als blijk van waardering ontvangen medewerkers deze week een taartje via hun leidinggevende. In de visie voor 2030 wil de Efteling toewerken naar een situatie waarin minimaal de helft van alle dagen een 9+-waardering oplevert: 182 dagen per jaar dus. Dat moet de status van het park als toonaangevende Europese vrijetijdsbestemming verder versterken.