Bobbejaanland

Bobbejaanland brengt Paranormal Activity tot leven: nieuw spookhuis vol technische snufjes en speciale effecten

VIDEO Bobbejaanland heeft dit weekend het grootste spookhuis uit de geschiedenis van het Vlaamse pretpark geopend. In de nieuwe horrorbeleving Paranormal Activity: Next of Kin komt de gelijknamige film van Paramount Pictures tot leven. Er wordt opvallend veel gebruikgemaakt van technische snufjes en speciale effecten.

Paranormal Activity: Next of Kin werd gerealiseerd op de plek van de gesloten simulator The Forbidden Caves. Wie dacht dat Bobbejaanland de decors van de voormalige attractie zou hergebruiken, heeft het mis: de rijkelijk gedecoreerde scènes, ontwikkeld door decorbouwer Kabuki, zijn volledig nieuw. Bezoekers betreden een landhuis waar ze de horrorfilm herbeleven.

Bobbejaanland bleef trouw aan de verhaallijn, die draait om een documentairemaakster op zoek naar haar verdwenen moeder. Een DNA-test brengt haar op het spoor van een streng gelovige sekte, de amish. Haar neef verwelkomt haar op de Beiler Farm, maar bij het maken van de documentaire komen een hoop duistere geheimen naar boven.



Twee verdiepingen

Waaghalzen kunnen tijdens hun tocht veertien sinistere dorpsgenoten tegen het lijf lopen. De ervaring heeft een oppervlakte van 520 vierkante meter, verspreid over zeventien scènes en twee verdiepingen. Bobbejaanland spreekt om die reden over een "XXL-spookhuis" met een "ultra-immersieve aanpak".



De prijs is ook hoger dan gebruikelijk: tickets kosten 14 euro, de rij overslaan kan voor 5 euro extra. Vanwege de beperkte capaciteit kan de wachttijd oplopen. Showeffecten zorgen ervoor dat bezoekers verschillende scènes steeds in afgebakende groepjes beleven: ze worden hier niet in één lange stoet door de attractie geleid.



Onder een bed

"Er is geen enkele hoek in het spookhuis waar je veilig bent, dus wees gewaarschuwd", zegt Bobbejaanland erover. Naast licht, geluid en acteurs koos men voor enkele bijzondere elementen. De opvallendste onderdelen zijn meubels die plotseling tot leven komen, ogenschijnlijk eindeloze gangen, een doorgang onder een bed, een valeffect, een muur die opensplijt en een bungee.



In de finale nemen aanwezigen plaats in een echte truck om te kunnen ontsnappen aan alle amish-ellende. Ook daar zijn schrikeffecten ingebouwd. Dankzij een vernuftig systeem stappen passagiers na de virtuele rit ergens anders uit. Een rondgang door het spookhuis duurt in totaal ongeveer tien minuten. Looopings kan een videocompilatie laten zien.