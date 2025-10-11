Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Dark Hour geeft nieuwe dimensie aan bestaand spookhuis in Slagharen

VIDEO Hoe is het om door een spookhuis te lopen waar het aardedonker is? Bezoekers van Western Nightmares, het halloweenfestival van Attractiepark Slagharen, kunnen dit jaar iets nieuws uitproberen: het laatste uur van de dag vindt in haunted house Crows Nest het zogenoemde Dark Hour plaats. De wandeling vindt dan plaats in de complete duisternis.

Waaghalzen volgen bovendien een andere route: ze gaan het spookhuis binnen via de uitgang en komen er bij de reguliere ingang weer uit. De gangen van het horrorlabyrint worden volgepompt met rook. Om de weg te vinden, krijgen groepen een lantaarn mee.

Onderweg wachten wraakzuchtige vogelverschrikkers en andere onheilspellende types hen op. Crows Nest is vormgegeven als een hooischuur met een nest van een bloeddorstige kraai. Een video van Looopings geeft een indruk van hoe intens en onbehaaglijk de ervaring in het donker kan zijn.



Aparte tickets

Voor het Dark Hour kunnen aparte tickets gekocht worden. De prijs varieert tussen 7 en 10 euro, afhankelijk van het moment van aanschaffen. Western Nightmares vindt nog plaats op zaterdag 11 oktober, vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober en woensdag 22 tot en met zaterdag 25 oktober, steeds vanaf 18.00 uur.