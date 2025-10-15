Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: dit kun je verwachten van de nieuwe freakshow in Attractiepark Slagharen

VIDEO Eén van de nieuwigheden tijdens Halloween in Attractiepark Slagharen is dit jaar Freaks Carnival: een combinatie van een scare zone en een theatervoorstelling. Het Western Theater achteraan het Overijsselse pretpark wordt gebruikt voor een freakshow met dansers en gevaarlijke acts. Toeschouwers zien artiesten onder meer met messen gooien en met vuur spelen.

Er komen ook glasscherven, een spijkerbed en een kruisboog aan te pas. Eén van de hoogtepunten is een spectaculaire messenwerpact, waarbij zelfs messen worden gegooid naar een vrouw op een tollend platform. De show werd geproduceerd door Aniba Entertainment, het Amsterdamse bedrijf dat jaarrond al het entertainment in Slagharen verzorgt - inclusief de halloween-evenementen Scary Prairie en Western Nightmares.

Opvallend is dat voor Freaks Carnival aparte tickets aangeschaft moeten worden: de voorstelling is niet inbegrepen bij een regulier toegangsbewijs. Dat concept kennen we van zusterpark Movie Park Germany, waar bezoekers in de halloweenperiode tegenwoordig moeten bijbetalen voor een spektakelshow met illusionist Christian Farla.



Circusartiesten

Waar Movie Park genoegen neemt met 3 tot 4 euro, kosten showtickets in Slagharen 5 tot 9 euro per persoon. Ze zijn online verkrijgbaar. De show duurt zo'n 25 minuten. In de omgeving van het theater lopen buiten de voorstellingen afschrikwekkende circusartiesten rond. Tijdens de shows bevinden zij zich in de zaal.



Western Theater is de nieuwe naam van het American Circus Theater. "Onder dreunende rockbeats suizen messen rakelings voorbij, worden kruisbogen gespannen en brengen misselijkmakende acts je naar de rand van je stoel", laat Slagharen weten. "Ondertussen mengen de freaks zich tussen het publiek."