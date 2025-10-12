Disneyland Paris

Populaire kortingsactie terug bij Albert Heijn: drie dagen Disneyland Paris vanaf 198 euro

De jaarlijkse Disneyland-actie van Albert Heijn is terug. Wie via de supermarktketen boekt, kan begin 2026 drie dagen naar Disneyland Paris vanaf 198 euro per persoon, inclusief twee overnachtingen. Het gaat om een samenwerking met reispartner Touch Travel.

Bezoekers overnachten in een blokhut in vakantiepark Disney Davy Crockett Ranch, inclusief ontbijtpakket, drie dagen toegang tot beide Disney-parken, Extra Magic Time en parkeren. De goedkoopste prijsklasse, Seizoen A, geldt voor diverse doordeweekse aankomstdagen in januari en begin februari 2026.

Een verblijf kost in die periode 1190 euro voor zes personen of 890 euro voor vier personen. Voor de andere prijscategorieën, B tot en met D, zijn aankomstdata beschikbaar tot en met half maart 2026. Boeken kan tot en met zondag 2 november 2025 via de AH Voordeelshop of touchreizen.nl/disney.



Frozen

Tijdens de actieperiode is het zwembad van Davy Crockett Ranch gesloten vanwege renovatie, maar alle andere faciliteiten blijven open. Begin 2026 keert de dansshow A Million Splashes of Colour terug in het Disneyland Park. Voor de opening van de Frozen-themawereld in het Walt Disney Studios Park komt de populaire actie te vroeg.