Plannen voor grote nieuwe attractie in Scheveningen: North Sea Experience

FOTO'S Scheveningen krijgt er mogelijk een grote binnenattractie bij. Ontwerpbureau Sandenburg-DST werkt aan een nieuw familieconcept onder de werktitel North Sea Experience. De beleving, gericht op gezinnen, moet een combinatie worden van grote attracties, interactieve tentoonstellingen, speeltuinen, workshops en shows, met de Noordzee als centraal thema.

Bezoekers ontdekken hoe de zee ons leven op het land beïnvloedt. De attractie bestaat uit drie bewegende rides - Onder Water, Op Het Water en Boven Het Water - aangevuld met interactieve zones over zeeleven, visserij, stormen, scheepvaart, energie, windmolens en de geschiedenis van Scheveningen.

"Het is een hybride vorm van vrijetijdsbesteding die inspeelt op de behoefte aan leuke én betekenisvolle gezinsuitjes", zegt creatief directeur Victor Schade van Sandenburg-DST over het geplande family edutainment center. "Je zou het kunnen vergelijken met National Geographic Ultimate Explorer." Die trekpleister bevindt zich in Abu Dhabi.



1600 vierkante meter

De North Sea Experience moet verrijzen op de zuidpunt van het strand en de boulevard van Scheveningen, aan de noordkant van de haven. De attractie beslaat circa 1600 vierkante meter in een nieuw complex met ook een conferentiecentrum, restaurants, kantoren en appartementen voor kort verblijf.



In totaal moet het project jaarlijks minstens 120.000 bezoekers trekken. Het initiatief komt van lokale ondernemers en sluit aan bij de toeristische visie van de gemeente Den Haag. Voor specifieke onderdelen is een investeringssubsidie van 1,25 miljoen euro toegekend door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.











