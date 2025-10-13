Welkom!
Efteling

HelloFresh combineert Efteling-sprookjes met recepten, ingesproken door Peter Faber

Vandaag, 13.35 uur

HelloFresh-klanten die deze maand kiezen voor speciale Efteling-gerechten, kunnen tijdens het koken luisteren naar de recepten. Onder de noemer Kooksprookjes verschijnen de instructies in audiovorm op Spotify. Bijzonder is dat de recepten verwerkt zijn in luistersprookjes, ingesproken door Peter Faber.

Op dit moment staan er verhalen over vier recepten op de streamingdienst: een Danse Macabre-burger, Assepoesters pompoensoep, een Vogel Rok-nest van noodles en Italiaanse pasta van Jokie uit Carnaval Festival. Later deze maand verschijnen nog meer Efteling-gerechten.

HelloFresh, bekend van de maaltijdboxen, ging een commerciële samenwerking aan met het Kaatsheuvelse attractiepark. Stemacteur Faber had al een klein linkje met de Efteling: hij vertolkte de rol van tovenaar Almar in de tv-serie De Magische Wereld van Pardoes (2011).

