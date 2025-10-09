Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen vernieuwt overdekte jungle: 'Grondige metamorfose'

De overdekte jungle van Wildlands Adventure Zoo Emmen krijgt de komende maanden een grondige opknapbeurt. Vanaf maandag 27 oktober 2025 wordt in de tropische kas Rimbula gewerkt aan een nieuw dierenverblijf en verschillende verbeteringen aan de bestaande voorzieningen. De Drentse dierentuin spreekt over een "grondige metamorfose".

Het park wil de kas toekomstbestendiger maken en beter laten aansluiten bij de wensen van bezoekers. In week 44 en 45 is Rimbula doordeweeks grotendeels gesloten. Alleen de Birdy Bush, waar bezoekers lori's kunnen voeren, blijft dan toegankelijk. In dezelfde periode worden twee bruggen volledig vervangen, waaronder de lange houten brug tegenover het eiland van de gibbons.

Onder die brug verrijst meteen een nieuw verblijf voor verschillende vogelsoorten. Ook de populaire klim- en klauterroute Jungle Trail wordt aangepakt. Na klachten dat het parcours te lang en ingewikkeld was, kiest Wildlands voor een overzichtelijkere opzet.



Opgesplitst

Het parcours wordt opgesplitst en gedeeltelijk geïntegreerd in de vaste bezoekersroute. Verder bouwt het park naast de Birdy Bush een nieuw leefgebied waar straks meerdere, voor Wildlands nieuwe, diersoorten te zien zijn - van bodembewoners tot dieren in de boomtoppen. Rimbula stamt uit het openingsjaar van Wildlands, 2016.



Het project loopt door in de wintermaanden. "De werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de route die gasten van het park nemen", waarschuwt Wildlands. Tijdens schoolvakanties en het winterevenement Wildnights blijft de hele kas, inclusief de boottocht Rimbula River, gewoon geopend voor bezoekers.