Walibi Holland

Walibi-spookhuis Us vs You in de uitverkoop: 5 euro in combinatie met pakket

Walibi Holland gooit spookhuis Us vs You in de uitverkoop. Normaal gesproken kosten losse tickets voor de beleving 12,50 tot 15,50 euro per persoon, bovenop de entreeprijs. Vandaag introduceert het pretpark de Haunted House Package Plus. Wie daarvoor kiest, betaalt 5 euro extra voor een bezoekje aan Us vs You.

Het reguliere Haunted House Package van 32,50 euro is tijdens de Halloween Fright Nights goed voor één keer reguliere toegang tot Jefferson Manor, Psychoshock, The Villa en Camp of Curiosities. Met de nieuwe variant van 37,50 euro is het ook mogelijk om Us vs You mee te pakken. "En dat voor slechts 5 euro extra", meldt Walibi.

De pakketten zijn alleen verkrijgbaar in de online ticketshop op de Walibi-website. Daar is het ook mogelijk om per ervaring een tijdvak te kiezen. Us vs You, geopend in 2024, bevindt zich in de scare zone Dystopia. Het verhaal gaat over een dodelijke tv-show waar arme deelnemers zichzelf opofferen ter vermaak van de rijken.