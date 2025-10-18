Disneyland Paris

Rondvaartboot Disneyland Paris na ruim negen maanden weer open, maar beloofde upgrades bleven uit

FOTO'S Disneyland Paris heeft een klassieke attractie na meer dan negen maanden heropend: de rondvaartboot in parkdeel Frontierland. Bezoekers moesten de attractie Thunder Mesa Riverboat Landing vanaf begin januari missen. Sinds gisteren vaart de zogeheten Molly Brown weer over de Rivers of the Far West, de waterpartij rond het eiland van Big Thunder Mountain.

De attractie ging op maandag 6 januari dicht, tegelijk met Big Thunder Mountain. In juni werd de mijntrein heropend, maar de rondvaartboot bleef toen nog gesloten. Nog eens vier maanden later is de onderhoudsperiode daar ook afgerond. Opvallend genoeg bleven enkele beloofde upgrades uit.

Disney had in april een renovatie aangekondigd voor de Rivers of the Far West, met verschillende nieuwe scènes. Destijds verschenen ook enkele ontwerpen. Het was de bedoeling om taferelen toe te voegen gebaseerd op originele tekeningen van Disney-legende Marc Davis, waaronder een buffel op een prairie en een hert dat drinkt uit de waterval.



Schroot

Vandaag de dag is daar nog niets van te zien. Molly Brown blijft de enige nog operationele Riverboat Landing-boot. Het tweede exemplaar, Mark Twain, is inmiddels verworden tot schroot. Overigens vaart de boot niet echt: het voertuig volgt een rail verborgen in het water, dus technisch gezien is er sprake van rijden in plaats van varen.







