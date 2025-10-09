Boudewijn Seapark

Minister wil einde maken aan knuffelsessies met dolfijnen in Belgisch dierenpark

FOTO'S De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil onderzoeken of contactmomenten met dolfijnen in het Boudewijn Seapark verboden kunnen worden. In het Brugse dolfinarium kunnen bezoekers de dieren nog aanraken en ermee op de foto, zogenaamd voor didactische doeleinden. Dat kost 110 euro per persoon.

Volgens Weyts en meerdere parlementsleden zorgt het voor te veel stress bij de dolfijnen. "Dolfijnen zijn geen knuffeldieren", benadrukte de minister in het Vlaams Parlement. "Oude regelgeving laat nog een opening voor didactische doeleinden, maar dat is zo'n rekbaar begrip dat je soms de indruk krijgt dat het voor een soort knuffelpromotie wordt gebruikt."

Weyts (N-VA) heeft zijn diensten opdracht gegeven om de regelgeving opnieuw te evalueren. De uitspraak volgt na vragen van onder meer Gianna Werbrouck (Vooruit), Sofie Joosen (N-VA) en Nadia Naji (Groen). Zij noemden het educatieve doel van de ontmoetingen "relatief" en spraken van een praktijk die niet meer van deze tijd is.



Niet meer dan logisch

"Het is niet meer dan logisch om dit te verbieden", aldus Naji. Het Boudewijn Seapark is de enige plaats in Vlaanderen waar nog dolfijnen in gevangenschap leven. Eerder werd al beslist dat het dolfinarium uiterlijk in 2037 moet sluiten. Tegen 2027 moet het park bovendien een buitenbassin realiseren om het dierenwelzijn tijdelijk te verbeteren.



Het onderzoek naar een verbod op interactie met dolfijnen geldt als een mogelijke tussentijdse maatregel in aanloop naar de definitieve sluiting van het dolfinarium. De bestemming is onderdeel van de Spaanse groep Aspro Parks, ook eigenaar van het Dolfinarium in Harderwijk. Daar is het aanraken van dolfijnen door bezoekers al verboden.















