Bellewaerde

Bellewaerde Park opent nieuw halloweendoolhof Pumpkin Panic

FOTO'S In Bellewaerde Park kunnen jonge bezoekers dit najaar verdwalen in een nieuw doolhof met pompoenen en lichteffecten. Het Belgische pretpark presenteert tijdens Halloween de attractie Pumpkin Panic, een kindvriendelijk labyrint waarin bezoekers tussen pompoenen en kleurrijke lichtjes speuren naar vrolijke figuren.

Het achtergrondverhaal gaat over pompoenmannetjes en een kraaidame. De investering bedroeg 400.000 euro. Het gratis toegankelijke doolhof bevindt zich in het parkdeel Mundo Amazonia, tussen eetgelegenheid Texas Grill en boomstambaan Rio Do Café.

Volgens het park is de toevoeging bedoeld als een laagdrempelige ervaring voor gezinnen met jonge kinderen. Naast het nieuwe labyrint keren de bestaande kindvriendelijke spookhuizen Spooky Birthday, Freaky Forest en Voodoo Villains terug.



Vuurwerk

Ook de horrorbelevingen Mexican Massacre, Funerarium, Fantasylum en Mortal Mine zijn weer geopend. Tijdens de zogenoemde Halloween Nocturnes - op 25, 26, 30 en 31 oktober en 1 november - blijft het publiek welkom tot 21.00 uur, met vuurwerk als afsluiter. Bellewaerde viert Halloween tot en met zondag 2 november, onder de noemer Bangelijk Bellewaerde.



































