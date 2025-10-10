Efteling

Foto's: één van de oudste horecapunten in de Efteling wordt gerenoveerd

FOTO'S De Efteling is druk bezig met het renoveren van een klassieke locatie: In den Hoorn des Overvloeds op het Anton Pieckplein. Het gebouwtje uit de jaren vijftig ondergaat een grote onderhoudsbeurt. Een zeil op een bouwhek verraadt dat binnenkort ook een nieuw assortiment geïntroduceerd wordt.

In juli vroeg de Efteling een vergunning aan bij de gemeente Loon op Zand voor "het renoveren van de luifel van horecaloket In den Hoorn des Overvloeds". Eind september ging de klus van start. Daarbij werden ook de muurtjes en pilaren naast de iconische Speeltuin Gijs - de eerste permanente Holle Bolle Gijs in het park - gesloopt en opnieuw opgebouwd.

In den Hoorn des Overvloeds is één van de oudste horecapunten van de Efteling. Het werd in 1955 geopend als onderdeel van het Anton Pieckplein, samen met onder meer Het Witte Paard en Speeltuin Gijs. Het kleine gebouwtje, ontworpen door Anton Pieck, werd opgezet als balieverkoop voor koffie, ijs en kleine lekkernijen.



Brabantse koeken

Het markante gebouw met ronde gevel en puntdak geldt als een typisch voorbeeld van de vroege Efteling-architectuur. Jarenlang hing aan de gevel een opvallend uithangbord met de tekst "Wilt ge voor uw wijf iets soecken, dan vindt men hier: Brabantsche koeken". Hoewel er nooit Brabantse koeken werden verkocht, groeide het bord uit tot een herkenbaar onderdeel van het Anton Pieckplein.











































