Marineland Côte d'Azur

Spookdierentuin Marineland wil laatste dolfijnen naar Spanje sturen, lot orka's blijft onzeker

Het gesloten dolfinarium Marineland aan de Franse Côte d'Azur wil de resterende dolfijnen onderbrengen in Spanje. Negen maanden na de sluiting van het park zijn de dieren nog steeds niet verhuisd. Eigenaar Parques Reunidos heeft inmiddels een nieuw verzoek ingediend om vier dolfijnen over te brengen naar Oceanogràfic in Valencia. Acht andere dolfijnen zouden naar Selwo Marina in Málaga gaan, een ander park van Reunidos.

De Spaanse autoriteiten hebben inmiddels ingestemd met de verhuizing van de groep naar Málaga, maar de operatie is stilgelegd in afwachting van toestemming van het Franse ministerie. De aanvraag voor Valencia wordt nog beoordeeld door beide landen. Marineland spreekt over een zeer urgente situatie waarvoor zo snel mogelijk oplossingen nodig zijn.

Dierenrechtenorganisaties als One Voice en Sea Shepherd verzetten zich tegen de plannen: zij willen dat de dieren worden opgevangen in een zeereservaat, al is dat project nog ver van realiteit. De keuze voor Selwo Marina ligt gevoelig. Dat Spaanse park nam onlangs zelf afscheid van negen dolfijnen, die zonder aankondiging werden overgebracht naar China.



Tussenstation

Omdat de groep waar Marineland onder valt de laatste jaren in meerdere parken afstand heeft genomen van dolfijnen, vermoeden critici dat Selwo Marina slechts als tussenstation kan dienen voordat ook deze dieren uiteindelijk naar China vertrekken.



Twee overgebleven orka's, Wikie en haar zoon Keijo, wachten nog altijd op een nieuw onderkomen. Marineland hoopt de dieren te kunnen overplaatsen naar Loro Parque op Tenerife, het enige publiek toegankelijke Europese park waar nog orka's leven. Een eerder verzoek daarvoor werd afgewezen vanwege ruimtegebrek in de bassins.



Zonder publiek

Marineland sloot begin januari 2025 definitief de deuren na jaren van dalende bezoekersaantallen en steeds strenger wordende Franse wetgeving tegen het houden van dolfijnen en orka's. Sindsdien is het park een spookdierentuin, waar twaalf dolfijnen en twee orka's zonder publiek verblijven terwijl hun toekomst ongewis blijft.