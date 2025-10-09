Rivoli Rotterdam

Gemeente Rotterdam keert Hennie van der Most de rug toe: pretpark Rivoli lijkt ten dode opgeschreven

Na dertien jaar plannen, beloftes en uitstel lijkt het doek definitief te vallen voor het pretparkproject van Hennie van der Most in Rotterdam. In een felle raadsvergadering maakten vrijwel alle politieke partijen duidelijk dat ze het vertrouwen in Rivoli - het voormalige Attractiepark Rotterdam - volledig hebben verloren. Ook wethouder Chantal Zeegers (D66) ziet geen toekomst meer in het initiatief en heeft de gesprekken over verlenging van de erfpacht beëindigd.

De sfeer in de raad was ontnuchterend: niemand gelooft nog dat het park ooit afkomt. Een vernietigend haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente, bevestigt dat het plan financieel en inhoudelijk onhoudbaar is. De verwachte bezoekersaantallen en inkomsten zouden veel te optimistisch zijn, terwijl de attracties volgens de onderzoekers geen samenhang vertonen en niet aansluiten bij de huidige markt.

Ook de geplande indoorcamping, die Van der Most als financiële reddingsboei zag, kan niet doorgaan, omdat er geen vergunning voor is verleend. De initiatiefnemer, inmiddels 75 jaar, had nog gehoopt het park te verkopen aan een partij die de bouw zou kunnen afmaken. Nu de gemeente weigert om de erfpacht te verlengen, haakt die investeerder hoogstwaarschijnlijk af.



Levenswerk

De ondernemer zegt ongeveer 50 miljoen euro in Rivoli te hebben gestoken, grotendeels uit eigen vermogen. Hij verkocht meerdere bedrijven en privébezittingen om zijn levenswerk te kunnen voltooien, maar ook dat bleek niet genoeg. De gemeenteraad sprak niet alleen over het fiasco tot nu toe, maar ook over wat er moet gebeuren met het terrein naast de Maashaven als Van der Most is vertrokken.



De plek, ooit een vergeten industriestrook, geldt inmiddels als een van de aantrekkelijkste locaties van de stad. Meerdere partijen pleiten ervoor om nu alvast alternatieven te onderzoeken. Alleen een juridisch obstakel houdt de gemeente nog tegen: Van der Most heeft tot 2030 het recht om er te blijven zitten, ook al ligt zijn hoofdpijndossier stil.