Disneyland Paris

Amerikaanse Disney-expert haalt uit naar Disneyland Paris: 'Ik snap echt niet wat ze daar aan het doen zijn'

VIDEO De Amerikaanse youtuber, journalist en Disney-influencer Tom Corless begrijpt niets van de koers die Disneyland Paris momenteel vaart met het Walt Disney Studios Park. In zijn populaire YouTube-show The WDW News Today Podcast noemt hij het tweede Disney-park in Parijs het "minst coherente Disney-park" dat hij ooit bezocht heeft.

Corless, eigenaar van de bekende fansite WDWNT.com, bezocht Disneyland Paris voor het eerst in twee jaar tijd. Hij trof een park aan dat volgens hem "wat verwaarloosd" oogde, met matig onderhoud. Vooral de inrichting en themakeuzes van het Studios Park roepen bij hem vraagtekens op. "Ik ga het gewoon zeggen: ik snap echt niet what the hell ze gedaan hebben met dat tweede park. Wat ze gaan toevoegen zal een enorme verbetering zijn, maar ik snap niet wat het hele idee erachter is."

Het park wordt al jaren grondig verbouwd. In het voorjaar van 2026 moeten onder meer de nieuwe zones Adventure Way, Adventure Bay en een Frozen-themagebied openen. Dan verandert de naam officieel in Disney Adventure World. Toch is Corless niet te spreken over de opzet.



Grijze bestrating

"Ik dacht dat het Hollywood-thema zou verdwijnen, maar in plaats daarvan hebben ze het Hollywood-thema geïntensiveerd in het begin van het park. Achteraan komen nog steeds de themalanden, en ik weet niet of dat ergens op slaat. Het grootste gedeelte van het park bestaat uit grijze bestrating."



Ook attracties als Cars Road Trip moeten het ontgelden. "Dat is de favoriet van iedereen, Cars Road Trip", zegt hij sarcastisch. "Je komt in dat themagebied en het is het lelijkste themagebied dat je ooit hebt gezien. Het is letterlijk alleen grijze bestrating, bomen en een Babybel-vrachtwagen met een gezicht erop."



Aladdin

Wie een blik werpt over de bouwschuttingen, ziet rijkelijk gedecoreerde art-nouveaugebouwen. "Hoe ga je dit laten werken? Hoe gaat dit alles ooit werken?! Ik snap het niet!" De opzet van Worlds of Pixar zorgt bij Corless voor nog meer frustratie. "In het midden van Worlds of Pixar staan... de vliegende tapijten van Aladdin! En Mickey and the Magician! Verplaats het gewoon naar de andere kant! Wat zijn jullie aan het doen?"



Hij wijst er bovendien op dat zelfs de Pixar-show niet in het Pixar-gedeelte te vinden is. "De show Together zit niet aan de Pixar-kant, die bevindt zich aan de Disney-kant. En de naam van de show is Together... wat precies het tegenovergestelde is van wat al die Pixar-attracties daar doen!" Corless besluit zijn tirade met een zucht van ongeloof. "Ik snap het niet."