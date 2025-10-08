DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort bouwt nieuw rattenverblijf: de Graanschuur

VIDEO In DierenPark Amersfoort verrijst een nieuwe beleving waar het letterlijk krioelt van de ratten. Het voormalige verblijf van de nijlroezetten wordt omgebouwd tot de Graanschuur: een deels overdekte uitbreiding van de Stad der Oudheid. Bezoekers kunnen er straks zien hoe ratten zich tussen zakken graan en houten constructies voortbewegen, zelfs boven hun hoofden.

Volgens het park beleven bezoekers in de Graanschuur het eeuwenoude verhaal van mens en rat, dat teruggaat tot tienduizend jaar voor Christus. "Ratten staan bekend om het stelen van voedsel en het verspreiden van ziektes, maar het zijn ook slimme, sociale dieren die altijd een manier lijken te vinden om te overleven", zegt educator Adam Zeeman.

Audiofragmenten en muurschilderingen moeten dat verhaal tot leven brengen. Het kinderpanel van DierenPark Amersfoort dacht mee over de herkenbare tijdperken en spelelementen. De tunnels, klimstructuren en houten bouwwerken in het binnen- en buitenverblijf zijn ontworpen om aan te sluiten bij het natuurlijke gedrag van ratten.



Denemarken

De nijlroezetten die eerder in het verblijf zaten, verhuisden vorig jaar naar een dierentuin in Denemarken. De komst van de Graanschuur maakt deel uit van een bredere vernieuwing van de Stad der Oudheid, waar ook een nieuw nachtverblijf voor kaalkopibissen in aanbouw is. De opening van de Graanschuur staat gepland voor het einde van dit jaar.