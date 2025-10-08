Plopsa Group

Trailer verschenen van nieuwe docusoap over de Plopsa-parken

De Belgische tv-zender VTM laat voor het eerst beelden zien van De Wereld van Plopsa, een nieuwe docuserie waarin achter de schermen gekeken wordt van de Plopsa-parken. Het project werd in augustus aangekondigd. Nu is er een trailer van ongeveer een halve minuut. De focus ligt op het vlaggenschip van de Plopsa Group: Plopsaland Belgium.

Op zaterdag 25 oktober is de eerste aflevering te zien. Volgens de makers geeft Plopsaland "geheimen prijs": de docusoap moet zorgen voor "een unieke blik achter de schermen van het attractiepark". In de serie gaat het onder meer over de "hectische voorbereidingen" rond het 25-jarig bestaan van het park in De Panne en de transformatie van Holiday Park naar Plopsaland Deutschland.

De makers volgden onder meer hulpverleners, entertainers en horecapersoneel, "van 's ochtends vroeg tot ver na sluitingstijd". "Wie zorgt ervoor dat de shows op tijd beginnen? Hoe hou je honderden figuranten in de pas? Wat gebeurt er als er plots een attractie stilvalt? En wie vindt een oplossing wanneer de broek van meneer de Burgemeester vlak voor een show spoorloos is?"



Drama

Uiteraard wordt de serie met goedkeuring van Plopsa gemaakt, dus het management bepaalt wat kijkers wel en niet te zien krijgen. Grote schandalen zullen in het feelgoodprogramma achterwege blijven. "In Plopsaland gaat meestal alles goed, maar drama zit heel vaak in de kleine dingen", aldus VTM.



De reeks volgt de traditie van andere VTM-docusoaps, zoals Expeditie Pairi Daiza. Daarin staat eveneens een commercieel park centraal. In Nederland hadden we onder meer Polderpret over Walibi Flevo, Actie in het Attractiepark over Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Drukte in de Dierentuin over onder andere Burgers' Zoo, De Billy Familie over BillyBird Hemelrijk en Op Safari over Safaripark Beekse Bergen.