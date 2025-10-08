Welkom!
Efteling

Efteling experimenteert met plantaardige mayo

Vandaag, 13.55 uurBeeld: Niels Kooyman, Robin Inside

De Efteling serveert op één plek in het park alleen nog plantaardige mayo. Wie bij uitgiftepunt de Smulpaap een frietje met mayonaise bestelt, krijgt momenteel geen mayonaise, maar een veganistische variant. Het gaat om een experiment, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

De Smulpaap bevindt zich op het Anton Pieckplein. Als de proef een succes blijkt, wordt plantaardige mayo misschien de standaard in het volledige park. Volgens de Nederlandse wetgeving mag zo'n product overigens geen "mayonaise" genoemd worden.

Mayonaise moet in Nederland namelijk minstens 70 procent vet en minimaal 5 procent eigeel bevatten. In de plantaardige, veganistische variant komt uiteraard helemaal geen ei voor. Daarom spreekt de Efteling op de menukaart over "mayo" in plaats van de volledige term.

Koolzaadolie
Er staat een groen vinkje achter om aan te geven dat het product plantaardig is. Men werkt samen met leverancier Remia. Volgens de fabrikant is de zogeheten Like Mayo, op basis van 70 procent koolzaadolie, "allergenenvrij, eivrij, lactosevrij en vrij van kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen". Dat maakt de saus geschikt voor vegetariërs en veganisten.

Het horeca-aanbod van de Efteling wordt alsmaar duurzamer. Zo biedt men tegenwoordig alleen nog vegan poffertjes aan en zijn er plannen om over te stappen op louter vegan pannenkoeken. In het personeelsrestaurant is de Mexicano uit het assortiment gehaald om het milieu te sparen. En wie in vakantiepark Loonsche Land een burger bestelt, krijgt standaard de vegetarische optie.

