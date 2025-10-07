Axe Valley Wildlife Park

Engelse dierentuin houdt er na zeventien jaar mee op: financiële problemen

Een dierenpark in Engeland sluit definitief de poorten. Het familiebedrijf Axe Valley Wildlife Park in Axminster, gelegen in graafschap Devon, houdt het op vrijdag 10 oktober na zeventien jaar voor gezien. Volgens de directie is het financieel niet langer haalbaar om het park open te houden.

In een verklaring spreekt het management over een besluit dat "met pijn in het hart" is genomen. "Helaas is het financieel onhaalbaar geworden om door te gaan", staat in de uitleg. "We zijn niet het enige bedrijf dat met deze moeilijke tijden te maken heeft."

Het park opende in 2008. Axe Valley Wildlife Park huisvest onder meer zebra's, ringstaartmaki's, schildpadden, uilen, otters, flamingo's, stokstaartjes, struisvogels, tapirs, lynxen en rode vari's. Alle dieren worden volgens de directie "veilig en verantwoord" herplaatst, in overeenstemming met de geldende dierenwelzijnsregels.



Terugbetaling

Abonnementhouders kunnen een terugbetaling aanvragen voor de resterende looptijd van hun lidmaatschap. Het park bedankt in het afscheidsbericht ook medewerkers en vrijwilligers "voor hun liefde, toewijding en passie". "Jullie hebben de afgelopen zeventien jaar onvergetelijk gemaakt."