Wildlands Adventure Zoo Emmen

Leeuwen terug op vernieuwde Leeuwenberg in Wildlands Emmen: 'Indrukwekkende beleving'

Gisteren, 23.09 uur

FOTO'S In Wildlands Adventure Zoo Emmen zijn de leeuwen weer terug op de Leeuwenberg in themagebied Serenga. Twee weken lang verbleef de groep achter de schermen van het Drentse dierenpark, terwijl hun verblijf werd vernieuwd. Sinds afgelopen week kunnen bezoekers de dieren opnieuw bewonderen.

De dierentuin zegt dat de aanpassingen volledig zijn gericht op het welzijn van de dieren. Zo zijn er extra zandvlakken aangelegd waarin de leeuwen kunnen rollen, graven en ontspannen. Nieuwe obstakels stimuleren natuurlijk gedrag zoals klimmen en klauteren. Ook zijn er meer schuilplekken toegevoegd, zodat de dieren zich indien gewenst kunnen terugtrekken.

De leeuwengroep bestaat uit één volwassen man, drie volwassen vrouwtjes en drie welpen van ruim een jaar oud. Bij het betreden van het vernieuwde leefgebied verkenden de dieren nieuwsgierig hun omgeving, met de volwassen dieren voorop en de welpen wat terughoudender achteraan.

Beter beeld
Volgens Wildlands zorgt het vernieuwde ontwerp niet alleen voor een beter leefklimaat, maar ook voor een interessantere ervaring voor bezoekers. "Actieve leeuwen tonen een rijk gedragsrepertoire, waardoor bezoekers een beter beeld krijgen van hun natuurlijke leefwijze." Men wil dierenwelzijn naar eigen zeggen combineren met "een indrukwekkende, educatieve beleving".



