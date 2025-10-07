Kermis

Massale vechtpartij met kermisexploitanten op Duits volksfeest: beveiligers en politieagenten gewond

Op een grote kermis in de Duitse stad Stuttgart is maandagavond een ruzie tussen kermisexploitanten volledig uit de hand gelopen. Volgens de politie brak kort voor middernacht een massale vechtpartij uit in de festivaltent van het Cannstatter Wasen, waarbij meerdere mensen gewond raakten.

Beveiligers probeerden de situatie eerst te sussen, maar toen dat niet lukte, werd de politie ingeschakeld. Toen agenten arriveerden, keerden de betrokken families zich gezamenlijk tegen de politie. Daarbij ontstond een chaotisch tafereel. Acht politieagenten en vier beveiligers raakten lichtgewond.

De politie gebruikte pepperspray om de vechtenden uit elkaar te drijven. In totaal werden elf mensen aangehouden op verdenking van mishandeling, bedreiging, belediging en verzet bij arrestatie. Alle verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten. De politie heeft een onderzoeksteam ingesteld om de precieze aanleiding van het conflict te achterhalen.



Alcohol

De vechtpartij vond iets voor 00.00 uur plaats in de zogenoemde Schatzi Bar, waar tot middernacht alcohol mocht worden geschonken. Organisatoren reageren geschokt. Ze sluiten niet uit dat de verantwoordelijken een verbod krijgen voor toekomstige edities van de kermis.



Het Cannstatter Wasen duurt nog tot en met zondag 12 oktober. Met jaarlijks ruim vier miljoen bezoekers geldt het evenement in deelstaat Baden-Württemberg als het op één na grootste volksfeest ter wereld, na het beroemde Oktoberfest in München.