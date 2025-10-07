Efteling

Herfst in de Efteling: horeca-assortiment uitgebreid met tientallen specialiteiten

In de Efteling is het najaar officieel begonnen: overal in het park duiken nieuwe herfsthapjes en -drankjes op. Bezoekers kunnen vanaf deze week tientallen specialiteiten proeven, verspreid over verschillende horecapunten. Het gaat om warme dranken, zoete lekkernijen en hartige snacks met ingrediënten als speculoos, kaneel, karamel en andere herfstige ingrediënten.

Op het Max & Moritzplein wordt de Oostenrijkse klassieker Kaiserschmarrn geserveerd in de smaken speculoos en schwarzwalder kirsch. In het Sprookjesbos is bij Kogeloog een stroopwafel te krijgen met pure chocolade en herfstsprinkles. 't Verwende Nest heeft dit seizoen een volledig nieuw assortiment.

In plaats van de gebruikelijke Kurkentrekkers kwamen er appelflappen, brownies, koekjes, cupcakes met confetti, cupcakes rood met witte stippen en roze donuts met mini-marshmallows. De bekende Kurkentrekkers zijn verhuisd naar De Kombuys, waar drie nieuwe varianten op de kaart staan: 't Oorlam met rum-rozijnen en cheesecakemousse, Chocolade Zeebonk met chocolademousse en karamelblokjes en Zeemanszoet met appelcompote en gezouten karamel.



Kaneelbroodjes

Bij Den Suykerbuyk wordt een wafel op een stokje verkocht, gedoopt in pure chocolade met sinaasappel-drizzle en kaneelcrunch. De lichtgevende suikerspin keert terug bij de Flierefluiter en 't Suyker Huys. De Gebrande Boon biedt kaneelbroodjes aan, met icing of met karamel en pecannoten.



Bäckerei Krümel presenteert naast het teruggekeerde schwarzwälderkirsch-plaatgebak nu ook warme apfelstrüdel met vanillesaus en een volledig plantaardige plaatpizza met champignons, truffelolie, roomkaas en pompoenpitten. Restaurant Fabula serveert een nieuwe plantaardige naanta met kip en bij de Unox-kramen is opnieuw het Broodje Unox Chili Cheese verkrijgbaar.



Smulrol

De Smulpaap verkoopt drie soorten loaded fries: Dutch style met paddenstoelenstoof, Asian style met kip en satésaus en Korean style met kip en kimchi - plus een loaded snack: een smulrol met koolsalade en barbecuesaus, los verkrijgbaar of op een broodje. Bovendien is het mogelijk om te kiezen voor oerfriet met schil of zoete aardappelwedges.



Nieuw bij De Vorstelijke Vrieskamer zijn drie Koninklijke Kruimels in de smaken appel, rood fruit en sinaasappel, elk met custard en kruimeltopping. In Polles Keuken en 't Poffertje worden drie koude herfstmocktails geschonken - Fairy Forest, Dark Spark en Royal Berry - die op verzoek met rum tot cocktail gemaakt kunnen worden. Tot slot is er seizoensbier van het vat: Brand Herfstbock.



