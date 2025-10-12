Fårup Sommerland

Ondanks verbod: Deens pretpark organiseert grote droneshow met hulp van partner Efteling en Disney

Terwijl Denemarken onlangs het luchtruim sloot voor dronevluchten vanwege veiligheidszorgen, maakt pretpark Fårup Sommerland zich op voor een grote droneshow. Tijdens het herfstfestival Lysfald kleuren meer dan vierhonderd lichtgevende drones elke avond de hemel boven het park.

De productie is in handen van het Franse bedrijf Dronisos, bekend van droneshows in Disneyland Paris én recentelijk in de Efteling. Het Deense ministerie van Transport verbood eind september alle civiele drones tot 3 oktober, na meerdere meldingen van ongeïdentificeerde toestellen boven militaire bases en luchthavens.

Volgens de Deense overheid kon sprake zijn van een aanval. De maatregel heeft echter geen gevolgen voor de plannen van Fårup Sommerland, dat vooraf overleg voerde met de autoriteiten. "We zijn ons er natuurlijk van bewust dat drones de afgelopen dagen in een heel andere en ernstige context in de media zijn geweest", zegt directeur Niels Jørgen Jensen erover.



Twee keer per avond

"Na afstemming met de overheid is bevestigd dat onze shows veilig kunnen doorgaan." Het park zet de drones in om het vijftigste seizoen feestelijk af te sluiten. De droneshow maakt deel uit van het avondprogramma Lysfald. Bezoekers kunnen de voorstelling van vrijdag 10 tot en met zaterdag 18 oktober bekijken om 21.30 uur.



