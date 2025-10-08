Welkom!
Plopsaqua Landen-Hannuit

Proces over misbruik in waterpark Plopsaqua Hannuit moet opnieuw

Gisteren, 22.06 uurBeeld: TurboSlides

Het proces tegen een man die verdacht wordt van seksueel misbruik in het waterpark Plopsaqua Hannuit-Landen wordt heropend. Dat heeft het Belgische Hof van Cassatie beslist, melden Waalse media. De verdachte werd eerder door het Hof van Beroep in Luik veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het betasten van drie tienermeisjes en een 25-jarige vrouw in augustus 2023.

De voorvallen vonden plaats in de Wild River, een attractie waarbij badgasten door een stroomversnelling glijden. Volgens de slachtoffers sprong de man, geboren in 2000, achter hen in het water en greep hij hen meerdere keren vast. Camerabeelden van het waterpark bevestigen de verklaringen van de slachtoffers.

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden. Omdat het Openbaar Ministerie die straf te mild vond, ging men in beroep. De man verscheen niet op de zitting en kreeg bij verstek twee jaar gevangenisstraf.

Per abuis
Volgens zijn advocaten verliep de procedure onjuist, omdat hun cliënt - die geen Frans spreekt - per abuis het verkeerde document tekende om beroep aan te tekenen. Het Hof van Cassatie gaf de verdediging gelijk: de eerdere uitspraak is vernietigd en de zaak wordt terugverwezen naar het Hof van Beroep in Brussel.

