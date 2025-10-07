Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Liseberg

Achtbaan rijdt door takken van omgevallen boom: evacuatie en gewonden

Vandaag, 17.11 uur

In het Zweedse pretpark Liseberg is zaterdagmiddag een trein van de familieachtbaan Lisebergbanan in aanraking gekomen met takken van een boom. Die was omgevallen door de stormachtige wind. De attractie werd direct stilgelegd en ontruimd, melden Zweedse media.

Meerdere inzittenden liepen lichte verwondingen op door takken en bladeren, zoals blauwe plekken en zwellingen. Van ernstig letsel was geen sprake. Passagiers van de volgende trein moesten de attractie via een noodtrap verlaten. Getroffen bezoekers zijn ter plekke opgevangen en gecompenseerd.

De rollercoaster in kwestie blijft voorlopig gesloten. Liseberg onderzoekt de toedracht en houdt rekening met de gevolgen van storm Amy. De boom in kwestie was vooraf geïnspecteerd. Men ging toen uit van een laag risico op omvallen.

Anton Schwarzkopf
Lisebergbanan opende in 1987 en werd ontworpen in samenwerking met de Duitse ingenieur Anton Schwarzkopf. De klassieke stalen baan is 1340 meter lang, 45 meter hoog en haalt een topsnelheid van 80 kilometer per uur. Het gaat om één van de bekendste achtbanen in Scandinavië.

Meer Liseberg
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Bommelwereld
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be