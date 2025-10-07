Liseberg

Achtbaan rijdt door takken van omgevallen boom: evacuatie en gewonden

In het Zweedse pretpark Liseberg is zaterdagmiddag een trein van de familieachtbaan Lisebergbanan in aanraking gekomen met takken van een boom. Die was omgevallen door de stormachtige wind. De attractie werd direct stilgelegd en ontruimd, melden Zweedse media.

Meerdere inzittenden liepen lichte verwondingen op door takken en bladeren, zoals blauwe plekken en zwellingen. Van ernstig letsel was geen sprake. Passagiers van de volgende trein moesten de attractie via een noodtrap verlaten. Getroffen bezoekers zijn ter plekke opgevangen en gecompenseerd.

De rollercoaster in kwestie blijft voorlopig gesloten. Liseberg onderzoekt de toedracht en houdt rekening met de gevolgen van storm Amy. De boom in kwestie was vooraf geïnspecteerd. Men ging toen uit van een laag risico op omvallen.



Anton Schwarzkopf

Lisebergbanan opende in 1987 en werd ontworpen in samenwerking met de Duitse ingenieur Anton Schwarzkopf. De klassieke stalen baan is 1340 meter lang, 45 meter hoog en haalt een topsnelheid van 80 kilometer per uur. Het gaat om één van de bekendste achtbanen in Scandinavië.



