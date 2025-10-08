Walibi Holland

Nieuwe regel bij Walibi-achtbaan Xpress: bagage moet mee tijdens de rit

FOTO'S Walibi Holland heeft een nieuwe regel ingevoerd bij lanceerachtbaan Xpress: Platform 13. Op dit moment is het verplicht om bagage mee te nemen in de karretjes: het is niet de bedoeling dat passagiers tassen en andere voorwerpen achterlaten op het station. Op die manier wil men de capaciteit verhogen.

Als bezoekers minder tijd kwijt zijn met het opbergen van hun spullen in speciale bagagebakken, kan een trein sneller vertrekken en wordt de wachttijd korter. Het was altijd al toegestaan om tassen mee te nemen in de rollercoaster. Nu gaat het echter om een verplichting.

"Neem je bagage mee tijdens de rit", staat op een tweetalig geplastificeerd A4'tje. "Plaats deze op de vloer, achter je voeten. De directie van Walibi aanvaardt bij verlies en/of diefstal geen enkele aansprakelijkheid." Een andere flyer legt uit wat precies wel en niet mee mag.



Brillen

Rugzakken kunnen bijvoorbeeld altijd mee. "Kleine tassen mogen ook mee. Draag deze aan de zijkant, zodat deze de beugel niet belemmert." Trolleys, kinderwagens en knuffels moeten wel achtergelaten worden op het station. Brillen mogen gedragen worden, op eigen risico. Andere losse voorwerpen, zoals telefoons, camera's, petten en hoofdbanden, zijn niet toegestaan.



Xpress: Platform 13 staat al 25 jaar in Walibi. De attractie stamt uit de tijd dat Walibi Flevo werd omgebouwd tot Six Flags Holland. In Disneyland Paris opende twee jaar later een kopie onder de noemer Rock 'n' Roller Coaster. Bij die versie, inmiddels omgedoopt tot Avengers Assemble: Flight Force, moet bagage ook mee.







