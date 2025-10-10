Efteling

Efteling stopt met accepteren van oud Efteling-geld

De Efteling neemt geen Efteling-geld meer aan als betaalmiddel. Het attractiepark in Kaatsheuvel heeft besloten te stoppen met het accepteren van de eigen papieren valuta, die sinds 2016 niet meer wordt uitgegeven. De maatregel geldt per direct.

Bezoekers kunnen hun oude biljetten dus niet langer gebruiken bij horecapunten of souvenirwinkels in het park. Wie nog Efteling-geld thuis heeft liggen, kan de komende tijd nog wel terecht bij de Gastenservice in het Huis van de Vijf Zintuigen. Daar accepteert men tot eind dit jaar nog oude biljetten, als onderdeel van een overgangsregeling.

Een resterend bedrag kan daar bijvoorbeeld worden omgezet in een cadeaukaart of gebruikt worden voor de aanschaf van entreetickets of een abonnement. Na de jaarwisseling vervalt de inwisselmogelijkheid definitief.



Schoolreiskinderen

Efteling-geld werd in 1997 geïntroduceerd als eigen betaalmiddel binnen het park. Het idee ontstond om betalingen voor schoolreiskinderen eenvoudiger te maken. De roodkleurige briefjes van 2,50 gulden en later 2 euro, bedrukt met mascotte Pardoes de Tovernar, werden gedrukt door waardepapierproducent Koninklijke Joh Enschedé. Ze hadden de uitstraling van echte bankbiljetten.



Bijna tien jaar geleden maakte de Efteling de overstap naar elektronische cadeaukaarten, die het papieren geld volledig hebben vervangen. Omdat er geen uitgifte- of geldigheidsdatum op de briefjes staat, zou Efteling-geld in principe onbeperkt geldig moeten zijn. "Maar we geven het natuurlijk al heel lang niet meer uit, dus daarom is besloten om het niet meer aan te nemen", zegt een woordvoerder.



